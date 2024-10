Lezione di Economia delle imprese turistiche e Marketing, con il docente universitario Paolo Rizzi, per i maturandi degli indirizzi Turismo e Commerciale dell’I.i.s. “L. Einaudi”, presso il Campus Santa Monica.

È iniziato così il viaggio alla scoperta del mondo accademico locale. L’incontro, organizzato dalle insegnanti Annalisa Prisco e Valentina Terreni, si inserisce nel fitto calendario dedicato all’Orientamento, proposto dalla scuola diretta dalla preside Nicoletta Ferrari. Ad illustrarlo è la referente Angela Salomoni.

– Professoressa, cosa bolle in pentola? “Abbiamo in programma tante iniziative, in sinergia con i soggetti del Territorio. Lo scopo è favorire le nuove iscrizioni e fornire strumenti utili per le scelte post diploma. Per questo, siamo coinvolti nel Salone dello Studente Junior e Young, in collaborazione con l’InformaGiovani del Comune di Cremona, che ci affiancherà in un progetto dedicato alle competenze relazionali (soft skills). Sono partiti da poco gli open days ed i microstages e, a breve, andremo a farci conoscere in numerose scuole medie della nostra provincia e di quelle limitrofe”.

– E per gli alunni più grandi? “Per loro, c’è il Contest Start Lab School, proposto dalla Cattolica del Sacro Cuore – prosegue Angela Salomoni – e, in Primavera, accoglieremo una ventina di atenei, per indirizzare gli allievi verso il percorso universitario più rispondente ai loro interessi. Con le classi quarte, abbiamo aderito a Talent scout dell’Associazione Industriali, perché i ragazzi imparino a stendere il curriculum vitae ed a sostenere con successo un colloquio di lavoro. Facciamo inoltre da tramite tra i giovani e le opportunità occupazionali offerte dalle ditte a noi vicine”.

