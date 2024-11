Tanti gli appuntamenti istituzionali a Cremona tra il 2 ed il 4 novembre, momenti di grande partecipazione emotiva e di alto valore storico per la comunità. Si parte il 2 novembre, alla presenza del prefetto Antonio Giannelli, delle autorità civili e militari, con la commemorazione dei caduti al civico cimitero e la deposizione di una corona di allora al monumento ai caduti.

Sempre sabato, ultimati gli interventi di restauro e consolidamento tecnico, tornerà fruibile e visibile lo Scalone monumentale, che costituisce il collegamento pedonale tra il cavalcavia della linea ferroviaria Mantova‐Cremona‐Milano e la via Cimitero. Alle ore 16 circa, al termine della commemorazione dei defunti che, come da tradizione, si terrà alla ore 15 presso il Famedio centrale del Civico Cimitero, presente il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica Paolo Carletti, le autorità civili e militari, il vescovo mons. Antonio Napolioni impartirà dapprima la benedizione alla quale seguirà l’inaugurazione vera e propria dell’opera riportata al suo aspetto originale. Alle alle 18 il vescovo presiederà l’Eucaristia in Cattedrale.

Lunedì 4 novembre invece come di consueto, cerimonia commemorativa dell’unità nazionale e delle forze armate in piazza del comune a partire dalle 1145 con l’ammassamento dei reparti in piazza sant’antonio maria zaccaria, fanfara e associazioni combattentistiche. Poi la cerimonia con gli interventi dal palco, a partire dagli onori al prefetto di cremona.

