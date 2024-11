Pauroso schianto poco prima dell’alba a Soncino, lungo via Brescia, sul tratto di strada che conduce alla discoteca River, dove due auto si sono scontrate violentemente.

Erano circa le 5 quando si è verificato il sinistro: un 26enne, alla guida di una Volkswagen Golf, stava percorrendo la via a velocità piuttosto sostenuta, quando ha perso il controllo del proprio veicolo. Il mezzo è prima finito contro una staccionata a bordo strada, che è stata completamente sradicata, quindi ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Fiat Panda, condotta da un 71enne residente in zona, che sopraggiungeva proprio in quel momento.

A seguito dell’impatto, la Golf è finita parzialmente fuori strada, mentre la Panda è rimasta in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Il 71enne è rimasto fortunatamente illeso, mentre il 26enne, residente in provincia di Brescia, è stato trasportato urgentemente agli Spedali Civili di Brescia, con una ferita alla testa e un trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Romanengo. Il 71enne è stato sottoposto all’alcol test, risultato positivo. Nei suoi confronti è scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

