Negli ultimi anni i podcast hanno rivoluzionato il mondo dell’informazione e cambiato le abitudini mediatiche di moltissime persone. In Italia le «storie scritte con la voce» interessano quasi 12 milioni di ascoltatori fra i 16 e i 60 anni, fedeli e appassionati. Secondo i dati Ipsos, oggi un fatto vero che si fa racconto, nel 57% dei casi, viene seguito dall’inizio alla fine, e nell’epoca della disattenzione è una notizia da non sottovalutare.

Per questo il prossimo TEDxCremona Salon sarà dedicato al «PODCAST: Voce Alle Storie». L’appuntamento è per il 20 novembre 2024 alle ore 20.45 nella sede del CrIT (Cremona Information Tecnology), il luogo perfetto per divulgare e promuovere idee e innovazione.

«Sarà una specie di viaggio nella narrazione digitale che influenza il nostro modo di imparare e comunicare. Con l’aiuto di tre esperti, cercheremo di capire perché questo strumento, accessibile e libero, funziona così tanto» – precisano Andrea Mattioli (Organizer) e il team di TedxCremona.

UNO SPAZIO DI ASCOLTO E PENSIERO. A spiegare al pubblico le dinamiche comunicative del podcast sarà Michele Marangi (media educator e docente nel corso di laurea in Scienze della Formazione all’Università Cattolica di Milano) perché «in un’epoca in cui siamo sommersi dalle immagini, i podcast reinventano l’idea della radio e la trasformano in spazi di ascolto e di pensiero. Ce ne sono per tutti i gusti e di tanti generi: il successo del podcast ci interroga sulle possibilità di usare i media digitali in modo alternativo, creativo e coinvolgente».

VOCE ALLE NOTIZIE CON CHORA MEDIA. Allo scopo di dare voce alle notizie, per Chora Media, saranno a Cremona Guido Bertolotti (Lead sound engineer) e Francesca Milano (Giornalista e direttore di Chora News).

Chora Media è una delle più intraprendenti compagnie di storytelling italiane: nata nel 2020, produce alcuni dei podcast più seguiti, come ad esempio «E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano», curato da Paolo Trincia e da tempo in testa alle classifiche di spotify.

UNIVERSICAST, L’ESPERIENZA DEGLI STUDENTI DI CREMONA. Il talk sarà l’occasione per presentare anche il progetto Universicast, nato a Cremona come «guida alla vita universitaria»: un insieme di rubriche utili a raccontare i vari aspetti che gli studenti universitari devono affrontare durante il loro percorso di studio. Portavoce del gruppo saranno Emanuele Ascolese e Nicolò Poli.

I biglietti sono in vendita da domenica 3 novembre, posti disponibili 100.

