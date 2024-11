Questo lo spettacolo indecoroso che si è presentato a chi passava in piazza Fiume questa mattina presto, accanto allo sportello Postamat. L’intero contenuto di un cestino di rifiuti gettato a terra, come pure le copie del settimanale in distruzione gratuita: probabilmente un gesto legato ad un ingiustificabile momento di stizza per il mancato funzionamento dello sportello automatico. Un episodio come tanti che purtroppo spesso si vedono in giro per la città e spesso legati anche a fatti violenti: soltanto ieri mattina un gruppo di ragazzi aveva ingaggiato una rissa utilizzando anche come arma il palo divelto di un cartello stradale.

