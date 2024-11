Non si ferma la scia di violenza che in queste settimane ha colpito la città, sebbene per fortuna con pronti interventi da parte delle forze dell’ordine.

L’ennesimo episodio risale al primo pomeriggio di sabato, sul piazzale della stazione, dove un giovane è stato aggredito da un gruppo di tre persone, di cui due minorenni e un maggiorenne. La vittima li avrebbe avvicinati intorno alle 13.30, per chiedere risarcimento di un danno da loro provocato il giorno prima, quando gli avrebbero graffiato la macchina.

Per tutta risposta, i tre gli si sono avventati contro. Uno di loro gli avrebbe spruzzato in faccia dello spray al peperoncino, mentre un altro, rompendo una bottiglia, lo avrebbe minacciato. A fermarli sono stati i Carabinieri di Cremona, già impegnati in zona per dei controlli, coadiuvati da alcune pattuglie della Polizia, che sono intervenuti tempestivamente prima che potesse accadere il peggio.

Gli aggressori, già ben noti alle forze dell’ordine, sono stati accompagnati in caserma e identificati. Nei loro confronti è scattata una denuncia per minacce.

Laura Bosio

