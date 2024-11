Al termine della partita persa contro il Pisa, il tecnico della Cremonese Eugenio Corini ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cr1, la prestazione da parte dei suoi.

Primo stop sotto la sua gestione, che cosa è mancato oggi?

“Nel primo tempo è stata una partita aperta, siamo andati sotto ma abbiamo pareggiato. Grande rammarico per il gol preso negli ultimi trenta secondi. Potevamo lavorare meglio e chiudere sul pareggio. Nel secondo tempo non abbiamo messo le energie per riprendere la partita contro un avversario forte che difendeva bene. Dopo il 1-3 è diventato tutto ancor più difficile. Non abbiamo più creato le premesse per riaprirla, non abbiamo avuto energia”.

La sensazione è che sia mancata anche un po’ di gamba, conferma?

“Si, stiamo cercando di capire come migliorare questo aspetto. Dobbiamo avere più brillantezza e lucidità, ci stiamo lavorando, perché oggi abbiamo calciato poco rispetto alle occasioni potenziali che abbiamo creato e non riusciamo ad essere lucidi e concreti. Dobbiamo lavorare parecchio”.

Anche l’aspetto mentale sembra possa aver influito per questa sconfitta…

“L’equilibrio è fondamentale, questo sali e scendi emotivo è stato gestito meglio da loro. A livello generale hanno meritato di vincere ed è giusto riconoscerlo”.

Quattro partite e zero clean sheet, la preoccupa la fase difensiva?

“Sì, mi preoccupa e possiamo fare meglio. Posso accettare il terzo gol dove abbiamo cercato l’uscita bassa, ma non possiamo concedere i primi due gol sbagliando il posizionamento all’interno dell’area”.

Anche la pressione ha giocato un ruolo decisivo oggi pomeriggio…

“C’erano tutte le premesse per fare una bella partita, e la crescita passa attraverso queste esperienze. Dobbiamo riflettere su cosa dobbiamo migliorare. Oggi il Pisa ha meritato il primo posto in classifica, noi dobbiamo lavorare e migliorare per dimostrare di stare nei primi posti”.

Adesso c’è la possibilità di riscattarsi nel derby contro il Mantova, che partita si aspetta?

“Sarà una gara importante, dovremo fare una grande prestazione portando a casa anche un risultato di un certo calibro”.

La preoccupa la classifica in questo momento?

“La B è particolare, nei mini periodi può succedere di tutto. Bisogna tenere duro nei momenti negativi ma poi bisogna essere pronti a reagire. Abbiamo tutto per fare un campionato competitivo”.

