Una brutta sconfitta che rallenta la rincorsa sulle primissime posizioni. La Cremonese crolla allo Zini contro la capolista Pisa. Il match si chiude con il 3-1 a favore dei toscani: apre le danze Marin, pareggia Vazquez, poi Piccinini e Tramoni decidono l’incontro.

Gli ospiti partono molto aggressivi, pressando alto, senza però creare grandi occasioni. Al 20’ si vedono i ragazzi di Corini con il calcio di punizione di Castagnetti deviato dalla barriera, palla in corner. Al 26’ però a passare sono i toscani: cross di Touré, doppio rimpallo in area di rigore, Marin è il più lesto di tutti e fa 1-0. La Cremo accusa il colpo e tre minuti dopo rischia di incassare anche la rete del raddoppio con Marin, che calcia forte da fuori colpendo un palo clamoroso. Al 37′ però i grigiorossi pareggiano con un contropiede perfetto: Collocolo allarga per Johnsen, palla dentro per Bonazzoli, scarico per Vazquez che, a pochi metri da Semper, trova l’1-1. Poco dopo la Cremonese prova addirittura il sorpasso: lancio di Vazquez per Bonazzoli che calcia al volo col mancino, Sempre si distende e respinge. Al 46’, un po’ a sorpresa il Pisa trova il nuovo sorpasso: cross di Touré, Piccinini a porta libera, tutto solo, riporta avanti gli ospiti.

Nell’intervallo Corini rimescola le carte, inserendo Nasti e Barbieri per Bonazzoli e Antov. Al 57’ però il Pisa trova il tris: passaggio di Fulignati per Vazquez, i toscani recuperano palla, Tramoni salta secco Ravanelli e batte Fulignati per il 3-1. Al 66’ il tecnico grigiorosso inserisce anche De Luca, sostituendo uno stanco Johnsen. I cambi non portano all’esito sperato, con la partita che scivola via senza ulteriori grosse emozioni.

La Cremonese con questa sconfitta resta ferma a quota 18 punti, a -9 dalla capolista Pisa, un brusco stop nella rincorsa. Grigiorossi in campo sabato 9 novembre in trasferta contro il Mantova.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata