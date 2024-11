“Facciamo Prevenzione con Airc: Per Difendere la Nostra Salute” è il tema di un incontro in programma giovedì 7 novembre, alle ore 18.30, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, promosso dalla Fondazione Airc, in collaborazione con l’Università Cattolica, nell’ambito dell’iniziativa “I Giorni della Ricerca Airc”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

La prevenzione è il primo strumento per ridurre il rischio di sviluppare tumori e per diagnosticarli in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori. Come sottolinea la Fondazione Airc, conoscere i fattori di rischio e le pratiche di prevenzione può fare una differenza significativa per la salute. Fondata nel 1965, AIRC ha da sempre sostenuto il progresso della ricerca sul cancro, raccogliendo fondi e diffondendo informazioni corrette sui risultati raggiunti, sulla prevenzione e sulle terapie. La missione di AIRC è guidata da valori solidi e da principi condivisi, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone e avvicinare la società alla ricerca scientifica.

Il programma dell’incontro prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio, della consigliera e volontaria del Comitato Lombardia di Airc Caterina Caldonazzo, del Vice-Direttore del Campus di Cremona Matteo Burgazzoli, e del Preside della Facoltà di Scienze agrarie Pier Sandro Cocconcelli. Seguiranno gli interventi di Margherita Dall’Asta e Guendalina Graffigna dell’Università Cattolica, Stefano Crippa dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, e della medaglia d’argento di Parigi 2024 Giacomo Gentili. L’evento sarà moderato da Maria Cristina Coppola, giornalista di CR1 e volontaria di AIRC.

Durante la serata, ci sarà un video saluto di Claudio Marchisio, ambasciatore Airc, e il pubblico potrà anche incontrare le volontarie di Airc che distribuiranno i “Cioccolatini della Ricerca” a fronte di una donazione di 15 euro, anticipazione dell’evento nazionale del 9 novembre quando in 2.000 piazze italiane, a supporto della missione di Airc.

