Si intitola “Scelte” si prefigge di affrontare temi cruciali per il settore industriale e per il futuro del territorio, in un contesto europeo e internazionale che si trova ad affrontare sfide sempre più complesse. Lunedì 4 novembre la Fiera di Cremona ospiterà l’Assemblea Generale dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona. L’evento verrà trasmesso in diretta da CR1 dalle 10:30 con le interviste curate da Giovanni Palisto e poi dalle 11 gli interventi a cominciare dalla relazione del presidente Stefano Allegri.

Il focus dell’assemblea si concentrerà sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nello scacchiere globale, con un approfondimento sulle decisioni già prese e su quelle che guideranno il futuro. “Scelte” rappresenta un momento di riflessione sui cambiamenti in atto e sui loro impatti, tra Green Deal, regolamentazioni sempre più stringenti e un panorama industriale che deve fare i conti con una burocrazia crescente. Da qui il titolo dell’assemblea volto a sottolineare le difficoltà che le imprese stanno affrontando in un’Europa descritta come “in declino”, dove le recenti decisioni sono state spesso influenzate da ideologie che rischiano di ostacolare la competitività industriale.

Negli ultimi anni, infatti, l’industria europea ha visto aumentare la pressione normativa in settori come l’automotive, la plastica e il food, con regole e vincoli che stanno progressivamente limitando la capacità competitiva dell’Europa. Tra gli interventi di rilievo si attendono quelli di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, del senatore Matteo Renzi di Italia Viva e di Stefano Buono, co-fondatore di Newcleo, Massimiliano Salini, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, figure di spicco che apporteranno la loro visione sulle strategie e le scelte che potrebbero fare la differenza. A moderare i lavori sarà Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC, il quale guiderà il dibattito stimolando un confronto tra i partecipanti su questioni cruciali per il rilancio economico e industriale.

Un momento significativo dell’assemblea sarà dedicato alle elezioni americane, un tema di grande attualità che vedrà l’intervento dell’analista e geopolitico Dario Fabbri, per fornire una chiave di lettura autorevole sulle possibili conseguenze per l’Europa e l’Italia.

© Riproduzione riservata