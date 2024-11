Continua il presidio della città da parte delle forze dell’ordine, che su direttive del prefetto, Antonio Giannelli, nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli, a fronte dei sempre più numerosi episodi di violenze, aggressioni, risse e danneggiamenti.

Questo lungo fine settimana a questo proposito è stato caratterizzato da una nutrita serie di episodi violenti. A partire dalla notte di Halloween, quando il quartiere Cascinetto è stato interessato da una festa a tutto volume svoltasi negli spazi del centro sociale Kavarna, durata tutta la notte e con il risultato di muri imbrattati e sporcizia ovunque la mattina dopo.

Nella stessa serata, in centro storico, alcuni ragazzini si sono invece resi responsabili di molestie nei confronti di alcune ragazze, in pieno centro storico, ma sono prontamente stati bloccati dalle pattuglie che presidiavano la zona. La mattina dopo, il 1 novembre, l’ennesima rissa è scoppiata vicino al parco Sartori, nella parte che si affaccia su via Navaroli: anche in questo caso i responsabili sono stati fermati e identificati.

Nelle stesse ore un noto ristoratore cremonese è stato invece preso di mira da un gruppo di ragazzi incappucciati, che gli ha tirato addosso delle pietre.

Quella tra l’1 e il 2 novembre è stata invece la notte degli atti vandalici: in piazza Fiume, alcuni ignoti hanno rovesciato alcuni cestini dei rifiuti davanti a uno sportello Postamat, mentre in via Cadore altri vandali hanno preso di mira una decina di auto parcheggiate, sfondandone i finestrini, cercando poi anche oggetti di valore da rubare.

Nel pomeriggio del giorno dei morti, la violenza è scoppiata invece in stazione, dove tre giovanissimi hanno aggredito un ragazzo, prontamente fermati da una pattuglia dei Carabinieri. Infine, nella notte tra sabato e domenica, un 18enne è stato fermato, dopo aver aggredito una ragazza in pieno centro. All’intervento della pattuglie della Polizia Locale e dei Carabinieri, si è scagliato anche contro gli agenti, finché non è stato trasportato in caserma e denunciato. lb

