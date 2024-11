Non c’è pace per il centro cittadino. Un altro episodio di violenza ancora tutto da chiarire si è consumato poco dopo la mezzanotte in corso Mazzini. Protagonisti, ancora una volta, gruppi di ragazzini stranieri. Nella confusione, pare che una giovane sia stata aggredita e che un ragazzino, all’arrivo delle forze dell’ordine, si sia scagliato con pugni e calci contro l’auto dei carabinieri. Il giovane è stato fermato e portato via, mentre un altro, un 18enne, è stato visto stramazzare a terra ferito.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che lo hanno caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale. Non è in gravi condizioni: il 18enne è entrato al Maggiore in codice verde. Alla scena hanno assistito numerosi testimoni e il centro si è riempito di auto di polizia, carabinieri e agenti della polizia locale.

Su quanto accaduto sono in corso indagini. Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire la dinamica dei fatti, ascoltando le testimonianze delle persone presenti, degli stessi ragazzi coinvolti, e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino.

L’episodio di violenza andato in scena ieri sera è l’ennesimo di una lunga serie che in queste settimane sta funestando non solo il centro cittadino, ma anche altre zone di Cremona. Liti, aggressioni tra giovanissimi, vandalismi, bivacchi sono ormai all’ordine del giorno. Episodi sempre più frequenti che non fanno altro che accrescere paura e preoccupazione nei cremonesi che si sentono sempre meno sicuri.

Sara Pizzorni

