Con una clientela internazionale in costante crescita, Casalasco si appresta a tornare al PLMA di Chicago, la più importante rassegna del Nord America dedicata ai prodotti a marchio privato in programma dal 17 al 19 novembre al centro fieristico “Donald E. Stephens Convention Center”. Casalasco, sarà allo stand F-1757 all’interno dell’Italy Pavilion.

Il Gruppo, già protagonista quest’anno al PLMA di Amsterdam e al Fine Food Australia, presenterà la sua gamma di prodotti di qualità 100% made in Italy, destinata alle attività di co-packing e private label. Grazie ad una realtà che conta 5 stabilimenti, 70 linee di confezionamento e una capacità produttiva di oltre 2.300 referenze, Casalasco è in grado quindi di soddisfare le esigenze sempre più variegate dei clienti, proponendo soluzioni innovative e personalizzate.

Da anni, ormai, il PLMA di Chicago è l’evento di riferimento oltreoceano per il settore dei prodotti a marchio e consente di accedere ad un mercato, quello di Stati Uniti e Canada, in continua espansione. All’edizione 2024 della fiera saranno presenti più di 800 importanti fornitori internazionali in rappresentanza di 60 Paesi.

