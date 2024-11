La scomparsa di Chiara Galimberti, figlia dell’ex sindaco di Cremona Gianluca, ha scosso e toccato profondamente tutta la città. Il funerale di Chiara si terrà mercoledì 6 novembre presso la Chiesa di S. Abbondio alle ore 11. La camera ardente sarà martedì 5 novembre presso l’Ospedale Maggiore di Cremona dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Col passare delle ore dalla diffusione della notizia, è arrivato il cordoglio di tutta la politica cittadina. Domenica sera sui social Matteo Piloni:” Il pensiero adesso è rivolto a Gianluca Galimberti e ad Anna, Marco e Giovanni. Lavorando con Gianluca ho avuto la fortuna di incontrare la sua bella famiglia. E Chiara. Una bambina, prima, e una ragazza poi con una forza straordinaria. Chi l’ha conosciuta lo sa. Li stringo in un abbraccio. Ciao grande piccola Chiara”. Così come il sindaco di Crema Bergamaschi: “Un abbraccio grande e forte a Gianluca Galimberti e alla sua famiglia per la scomparsa della figlia Chiara. Si fa fatica a trovare parole adeguate di fonte ad un dolore così grande. Ma vi siamo vicini, con tutto il cuore”. Pochi minuti prima la nota del PSI di Cremona: “Apprendiamo con grande dolore della prematura scomparsa della giovane Chiara, figlia dell’ex sindaco Galimberti. Il PSI, in questo difficile e triste momento, si stringe commosso al lutto che ha colpito la famiglia e l’intera comunità, esprimendo le più sentite condoglianze”. Poi tanti i messaggi di cordoglio sui social, anche sotto i diversi post.

Anche il mondo dello sport e del terzo settore si stringe attorno all’ex sindaco e famiglia:” La Vanoli Basket Cremona è vicina a Gianluca Galimberti e alla sua famiglia in questo momento di fortissimo dolore. Siamo grati di aver conosciuto Chiara nella nostra hospitality durante le partite al PalaRadi e conserveremo per sempre il suo sorriso e la sua gentilezza. Le più sincere condoglianze da parte di tutta la società”, scrive sui social la Vanoli. E ancora, la Croce Verde Cremona: “Con profondo dolore, Il Corpo Volontari Pubblica Assistenza – Croce Verde Cremona si unisce al lutto della famiglia Galimberti per la scomparsa della cara Chiara, figlia dell’ex sindaco Gianluca. In questo momento di immensa sofferenza, ci stringiamo attorno alla famiglia con il cuore colmo di affetto e vicinanza. La perdita di una giovane vita lascia un vuoto incolmabile, e le parole sembrano non bastare per esprimere il nostro cordoglio. A Gianluca Galimberti e a tutti i suoi cari, il nostro abbraccio più sincero e il nostro sostegno in questo momento di profondo dolore”.

