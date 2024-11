Al The Space Cinema del CremonaPo ,in occasione della giornata “Uniti contro il bullismo”- lunedì 4 novembre , è stato proiettato in anteprima nazionale per le scuole il nuovo film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.Il film, racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena e il titolo fa riferimento al momento in cui, a causa di un lavaggio sbagliato, i pantaloni rossi che sua madre Teresa gli aveva regalato si erano tinti di rosa.

Al termine, è stato possibile seguire la diretta streaming con la testimonianza della mamma di Andrea, Teresa Manes, l’attore protagonista Samuele Carrino, la regista Margherita Ferri e con la partecipazione di Arisa, autrice del brano “Canta ancora”, colonna sonora del film. Un’ importante occasione formativa e didattica in cui le scuole di Cremona che hanno partecipato, tra cui alcune classi dell’Einaudi e del plesso di Vescovato, hanno approfondito temi d’attualità come il bullismo e il cyberbullismo con i ragazzi che vivono il delicato passaggio dall’infanzia all’età adolescenziale.

