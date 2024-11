Un investimento da diverse centinaia di migliaia di euro per offrire un servizio alla comunità locale ma anche e, soprattutto, diventare più attrattivi. Partiranno a breve i lavori al centro culturale di Pescarolo ed Uniti che ospita oggi, oltre alla biblioteca, anche il Museo del Lino e una collezione di bambole d’epoca. In alcune stanze del centro, infatti, nei prossimi mesi verrà allestito un infopoint turistico, grazie ad un finanziamento ottenuto, tra gli altri, anche da Regione Lombardia. Un modo nuovo per farsi conoscere anche all’esterno della ristretta zona della bassa cremonese, aprendosi a nuovi visitatori.

“Un Infopoint turistico che servirà non solo per il centro culturale, non solo per il territorio di Pescarolo, ma che vorremmo diventasse anche punto di riferimento dei territori del circondario, che vogliono con noi costruire un percorso unico – ha detto il sindaco Graziano Cominetti – per rilanciare insieme questa zona del territorio cremonese. L’area dove nascerà l’ufficio era stata preparata ma poi mai completata, da quando erano iniziati i lavori di rifacimento della biblioteca e di costruzione e realizzazione del museo. Una zona che è sempre rimasta vuota e in attesa di trovare un collocamento. Rilanciamo, partiamo e recuperiamo.”

Nel frattempo, proseguono i lavori all’ex scuole nella frazione di Pieve Terzagni dove presto nascerà un micronido, opera finanziata anche questa volta attarverso i bandi.

“Stiamo parlando di due finanziamenti abbastanza importanti – ha proseguito il primo cittadino – uno da 500 mila euro ottenuto da Regione Lombardia, per il recupero di tutti i locali, e un bando PNRR da 260mila euro per la creazione del micronido. A questi, si aggiungono un ulteriore bando ministeriale per la cultura e un finanziamento dato dai distretti del commercio, dedicati al completamento della piazza di Pieve Terzagni vicina alle ex scuole, anche per dare ai bimbi la possibilità anche di giocare all’aperto”.

