S’intitola “Les Petites Tableaux” la mostra collettiva che si apre sabato 9 novembre alle 17,30 a Casa Sperlari. La rassegna è promossa dall’Associazione “Cremona Arte”, presieduta da Giuseppe Termenini, e dall’Adafa.

Dopo il saluto delle autorità e l’introduzione del presidente del sodalizio di Via Palestro 32, Fulvio Stumpo, e di Giusy Asnicar, si terrà un preludio musicale con la cantante Mara Conserva, che eseguirà brani di Édith Piaf accompagnata, al pianoforte, da Paolo Pueroni.

«Questa rassegna, che si compone di un’ottantina di opere a tema libero – spiega il curatore, Simone Fappanni – rappresenta una sfida: dare vita a soggetti diversi in lavori di dimensioni ridotte, al massimo di 40×50 centimetri, capaci di suscitare emozioni e sensazioni profonde come quelle che originano dipinti eseguiti su supporti di maggiore ampiezza. Fra l’altro, le opere di questo genere pervadono la storia dell’arte, tanto che nei secoli i pittori si sono cimentati non soltanto in pezzi di “dimensione tascabile” o “da viaggio”, ma anche quadri di pochi centimetri o persino microscopici. Nella nostra esposizione, che nel titolo in lingua francese allude a quella fortunata stagione del secolo scorso in cui la Ville Lumière era frequentata da giovani creativi che diventeranno i grandi maestri del Novecento, cimentandosi nelle più diverse sperimentazioni, si possono ammirare lavori di autori provenienti non soltanto dal cremonese, ma anche da altre province: Lodi, Piacenza, Brescia, Parma, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Napoli, con soggetti e temi spaziano dal realismo all’astrazione, utilizzando sia tecniche tradizionali, come l’olio, l’acrilico e l’acquerello, sia tecniche moderne e digitali».

Si tratta di Giusy Asnicar, Nicoletta Reinach Astori, Gabriella Bais, Luciano Balconi, Roberto Bedani, Luisa Belloni, Tiziana Bernardi, Nicole Bertran, Elena Bocchi, Alfonso Caccavale, Giorgio Carletti, Angelo Cauzzi, Maria Grazia Cimardi, Stefania Colaianni, Patrizia Monzio Compagnoni, Mara Conserva, Rosalia Corbani, Giancarlo Cutini, Roberto Dellanoce, Arianna Maccagnola, Giorgio Denti, Isabella Ditaranto, Loredana Fantato, Enrica Groppi, Mino Galliani, Antonietta Giannetta, Cristina Groppelli, Francesca Lodigiani, Adriana Montali, Angelo Nava, Eugenia Nervi, Paola Padovani, Anna Piva, Monica Poletti, Maria Camilla Rita Rap, Vittoria Rossini, Mario Rota, Ennio Sartori, Marina Sissa, Eliso Subacchi. L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 21 novembre dalle 17,00 alle 19,00.

© Riproduzione riservata