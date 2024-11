Un cambiamento continuo, un “vivere instabile che punti fermi non ha”, un’altalena tra una botta e un bacio, e la forza necessaria che serve per lasciare andare, siano essi cose o persone.

A più di un anno dall’uscita di “un briciolo di allegria”, Mina è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Buttalo via“. La canzone nasce da una particolare collaborazione tra la Tigre di Cremona e il cantautore Francesco Gabbani; l’autore di Occidentali’s Karma, Amen e Frutta Malinconia ha infatti curato il testo di un brano capace di arrivare dritto all’ascoltatore, grazie al magistrale racconto di una delle voci più belle ed uniche del panorama musicale italiano di sempre.

A far da cornice al singolo, che entrerà nel nuovo album in uscita il prossimo 22 novembre, un video di forte impatto emotivo che vede l’interpretazione del ballerino Tommaso Stanzani, noto per le sue apparizioni televisive ad “Amici di Maria de Filippi” e “Viva Rai 2“.

Un brano che parla di quotidianità e cambiamento, routine e vita nuova: Mina, con la sua capacità di adeguarsi alla contemporaneità, resta una delle migliori interpreti della scena nazionale.

Con un messaggio chiaro: la regina della musica c’è, non si vede ma si sente, e non è disposta ancora a cedere il suo scettro.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata