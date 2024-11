Le fragranze provengono da un mix di oli essenziali e dalle essenze sottoposte ad un processo di macerazione e miscelazione e riempimenti in macchine automatiche. E’ la nuova divisione profumi dell’Ancorotti Cosmetics, l’Ancorotti Perfumes, che oggi ha aperto al pubblico il nuovo stabilimento. Prima dell’inaugurazione ufficiale, davanti ad una numerosa platea di rappresentanti politici istituzionali e delle forze dell’ordine, il senatore di Fratelli d’Italia e titolare dell’azienda leader nella produzione di mascara e skin care, ha voluto far conoscere al Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, la nuova produzione di profumi in una vista riservata.

Il nuovo stabilimento di profumi arriverà a produrre 50 milioni di pezzi all’anno e punta ad un mercato globale con cui sarà in grado di competere. Quest’anno l’Ancorotti Cosmetics ha fatturato 160 mln di euro, il 30% in più dell’anno precedente e con questa nuovo settore in espansione spera di aumentare ancora il fatturato. Un investimento che porta ad aumento occupazionale, con oltre 100 persone assunte.

“I tempi sono stati record, abbiamo cominciato a marzo – sottolinea Renato Ancorotti – Una ristrutturazione completa, non abbiamo consumato suolo, utilizzando capannoni esistenti. Questo stabilimento farà ancora Made in Italy, non dimentichiamo che questa azienda assumerà 100 persone da oggi in poi, un’altra azienda che si aggiunge ai 500 dipendenti dell’Ancorotti Cosmetics”.

“Lavoro, qualità, capacità di un grande imprenditore come Ancorotti, che è riuscito partendo da poco, con le sue capacità, la sua vocazione, la sua propensione a coinvolgere anche la propria famiglia, nel creare un’azienda di questo tipo è un risultato eccezionale – spiega il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – Dimostra come l’imprenditoria italiana abbia qualcosa di più. Lo dimostra creando occupazione, lavoro, export, quindi ricchezza per la nostra nazione che cresce. Quindi essere qui era non solo un piacere, ma un dovere istituzionale”.

Lollobrigida prosegue commentando gli investimenti nell’agricoltura: “Non è mai abbastanza quello che mettiamo sull’agricoltura, lo dico da Ministro dell’Agricoltura. Certamente il nostro governo è quello che ha investito di più sull’agricoltura nella storia, quindi questo è un dato ineludibile e cerchiamo, nonostante le criticità di carattere economico e finanziario, che a causa anche di scelte sbagliate del passato, dobbiamo affrontare con il collega Giorgetti di riservare all’agricoltura tutti gli investimenti possibili”.

Soddisfazione anche per l’Assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi: “Oggi è un’occasione molto bella per celebrare ciò che la Lombardia e l’Italia riesce a fare per il mondo, per aumentare quella che è la reputazione di una terra meravigliosa come la Lombardia. Come Assessore dell’Agricoltura sono volentieri in questo luogo oggi a celebrare quello che è la capacità dell’uomo, dell’imprenditore lombardo, di farsi apprezzare in tutto il mondo”.

Presente all’inaugurazione anche l’Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi: “Innanzitutto noi siamo qua per dire grazie, grazie a chi investe e continua a investire nella nostra regione, perché quando aprono uno stabilimento per noi è un giorno di festa, perché uno stabilimento nuovo è fonte di indotto dal punto di vista economico anche per il territorio e soprattutto possibilità dal punto di vista occupazionale per il futuro”.

Hanno partecipato all’evento inaugurale anche il Senatore Maffoni, gli assessori regionali Caruso e Franco, il Prefetto Giannelli, insieme ai questori Aragona e Russo e al vicario Segre, il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, il sindaco di Offanengo Giovanni Rossoni, l’assessore alla sicurezza del Comune di Cremona Santo Canale e il presidente del Consiglio Comunale di Cremona Luciano Pizzetti.

Sabrina Grilli

