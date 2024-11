Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria affidati da Aem, per conto del Comune, volti all’asfaltatura di alcuni tratti di strade cittadine. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di fresatura di via S. Francesco d’Assisi, nel tratto compreso tra via Fabio Filzi sino all’incrocio con via Boschetto, propedeutici alla successiva asfaltatura.

L’intervento, che si concluderà entro venerdì 8 novembre, comporta la necessità di istituire una senso unico alternato lungo la via, potrebbero pertanto verificarsi rallentamenti alla circolazione. Da qui l’invito a chi deve percorrere via S. Francesco d’Assisi a prestare attenzione. Interventi di asfaltatura sono in corso anche in via dei Comizi Agrari.

Un intervento analogo è già stato realizzato in via Bergamo, nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e il sottopasso ferroviario, mentre le altre strade sottoposte a manutenzione straordinaria sono via Castelleone, dalla rotatoria di via Erno per circa 500 metri lineari in direzione Cremona con l’asfaltatura delle corsie di marcia e sorpasso. Sempre via Castelleone, per circa 200 metri lineari, prima della rotatoria di via Erno in direzione Milano (asfaltatura delle corsie di marcia e sorpasso) e via Sesto dall’incrocio di via Artigiani all’incrocio con via Picenengo.

