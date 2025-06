Questa settimana, “I gioielli sotto casa”, ci porta in un luogo straordinario dove il tempo sembra essersi fermato: la Pesciara di Bolca, in provincia di Verona. La puntata, condotta come sempre da Piero Brazzale, andrà in onda giovedì alle ore 20:30 su CR1 – Canale 19.

Situata nella suggestiva alta Val d’Alpone, all’interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia, Bolca è una piccola frazione celebre in tutto il mondo per l’eccezionale conservazione dei suoi fossili risalenti a circa 50 milioni di anni fa, durante il periodo dell’Eocene Medio. Proprio qui si trova la celebre Pesciara, uno dei più importanti giacimenti fossiliferi al mondo, considerato un vero simbolo della paleontologia italiana.

Nel corso della puntata, andreamo a visitare il Museo dei Fossili di Bolca, dove oltre 500 reperti raccontano una storia affascinante fatta di pesci, crostacei, insetti, piante tropicali e persino meduse perfettamente conservati nel tempo. Un tuffo emozionante in un’epoca in cui il clima era subtropicale e Bolca si trovava in un ambiente marino caldo e calmo, ideale per la fossilizzazione.

Ma l’avventura non finisce qui: la puntata ci condurrà anche nelle gallerie della Pesciara, oggi accessibili ai visitatori, dove è possibile setacciare la terra alla ricerca di piccoli fossili e vivere in prima persona l’emozione della scoperta. La visita si completa con la Passeggiata Paleontologica, un itinerario naturalistico che collega i principali affioramenti fossiliferi del Monte Postale e della Pesciara.

“I gioielli sotto casa” ci invita così a riscoprire un vero capolavoro nascosto del nostro territorio, che coniuga scienza, natura e storia. Un appuntamento da non perdere per chi ama viaggiare con la mente e con il cuore, alla scoperta dei tesori che spesso si trovano proprio… sotto casa. Appuntamento a giovedì, ore 20:30 su CR1 – Canale 19.

