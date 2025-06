Con giugno entra nel vivo la programmazione dei Giovedì d’estate, tradizionale rassegna di iniziative delle Botteghe del Centro (aderente a Confcommercio) per vivacizzare le vie del centro città in orario serale, invogliando allo shopping. Per l’edizione numero 27 (l’idea nacque nel 1998 , su iniziativa dell’allora presidente Claudio Pugnoli) si partirà il 26 giugno e per la settima volta sarà la musica di Stradeejay a dare il via alle danze in collaborazione con Radio Deejay. Seguiranno poi appuntamenti settimanali fino all’ultimo giovedì previsto, il 24 luglio. Tra le iniziative, in corso Garibaldi ci sarà un mercatino artigianale con anche street food, a partire dalle ore 18.

Nella delibera di giunta del 21 maggio, con la quale il Comune ha concesso una sovvenzione di 5000 euro agli organizzatori (al posto dei 10mila richiesti), viene garantita la gratuità dei servizi di logistica, segnaletica, facchinaggio e la movimentazione plinti per le serate dell’iniziativa. “La manifestazione vuole contribuire a valorizzare le eccellenze economiche e sociali della città in completa sintonia con gli altri attori del territorio”, si legge nella delibera, “collocandosi organicamente nel progetto turistico attivato dagli Enti Cremonesi: nei giorni della manifestazione vengono infatti proposti momenti specifici finalizzati alla valorizzazione dell’offerta culturale, gastronomica, turistica, sportiva e dei servizi presenti nel nostro territorio.

“A partire – si aggiunge – dagli operatori commerciali, dalla ricchezza dell’associazionismo e del volontariato cittadino, dalla collaborazione con il D.U.C. ed il Comune di Cremona con l’obiettivo di trasmettere il senso di ospitalità e unicità che la città offre”. gb

