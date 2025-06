Gli agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato una coppia di italiani e residenti a Cremona accusati di traffico di stupefacenti in concorso.

La sera del 2 giugno i poliziotti, impegnati nei servizi di pattugliamento delle strade cittadine, sono intervenuti dopo aver ricevuto notizia che i due, già noti per i precedenti reati legati al traffico di stupefacenti, detenessero un’ingente quantità di eroina nella propria abitazione.

Subito è scattata una perquisizione in casa della coppia, operazione che ha permesso di trovare oltre 17 grammi di eroina nascosti in diverse e separate parti dell’abitazione, oltre a centinaia di euro in banconote di piccolo taglio e altri strumenti utili alla preparazione e distribuzione della sostanza.

I due inquilini sono stati subito arrestati e processati per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere, accogliendo la richiesta di termini a difesa del legale Fabio Galli. L’udienza è stata aggiornata a mercoledì prossimo.

© Riproduzione riservata