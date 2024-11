Il 7 novembre scadono i termini di presentazione delle candidature per il teatro Ponchielli, si apriranno poi i bandi per fondazione città di Cremona, Aem slitterà ancora di qualche settimana, proprio dopo le consultazioni del sindaco Virgilio con l’opposizione, sta facendo discutere non poco la proposta di portare i membri del cda di Aem da 3 a 5. Se inizialmente questa scelta per l’opposizione avrebbe significato quella di garantire una rappresentanza equilibrata tra maggioranza e minoranza, e sarebbe stato un segnale concreto volto ad assecondare l’esito elettorale che ha visto il centrosinistra prevalere alle ultime elezioni di un pugno di voti, dopo l’incontro con il sindaco Virgilio che ha chiaramente espresso la volontà di assegnare 4 membri alla maggioranza e solo uno all’opposizione, secondo l’opposizione questa sarebbe per lo più una forzatura volta ad accontentare appetiti tutti interni alla maggioranza. Poi c’è la fondazione città di Cremona, a breve si aprirà il bando, qui la presidenza sarebbe destinata a Giuseppe Foderaro, referente provinciale di Azione , ci sarebbe la riconferma del segretario cittadino del Pd, Roberto Galletti, un membro di diritto va all’associazione Lazzaro Chiappari, uno all’opposizione ma tra gli scenari sempre più insistentemente circola voce che un membro del cda sarebbe in quota alla civica di Ferruccio Giovetti.

