Mancano 10 giorni alle elezioni per il nuovo Presidente dell’Emilia Romagna. L’ex sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla, candidato consigliere nelle liste del Pd, ha incontrato i sostenitori del suo paese ieri sera presso il Salone dell’Istituto Biazzi. Ospite l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e al Lavoro Vincenzo Colla, coordinatore del programma del candidato presidente del centrosinistra Michele De Pascale. In tanti hanno affollato la sala per approfondire i principali temi del programma sottoscritto dal Pd, da Avs, Movimento 5 Stelle, Riformisti e dalla Civica con De Pascale Presidente.

Per Colla ci sono grandi temi che coinvolgono anche l’Emilia Romagna: la crisi geopolitica e climatica, il calo demografico e la rivoluzione digitale. Tra i temi toccati, lo sviluppo economico, il lavoro, la sanità, la collaborazione con Regione Lombardia, il ritorno del nucleare e la riforma sull’autonomia delle Regioni.

Intanto questa mattina Regione Emilia Romagna e Sogin hanno firmato un’intesa che destinerà risorse derivanti dalla dismissione della centrale nucleare di Caorso a interventi di riqualificazione e riequilibrio ambientale nei territori che si affacciano lungo il Po. In provincia di Piacenza ci sono dieci dei 34 comuni “fluviali” destinatari delle risorse: Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Piacenza, Caorso, Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova d’Arda. Per il candidato Quintavalla “portiamo a casa il risultato di un lungo lavoro di squadra svolto negli anni passati. L’idea è di realizzare un corridoio ecologico che si tradurrà in un percorso naturalistico lungo il fiume Po, con piste ciclabili e altri interventi, che porterà enormi benefici anche dal punto di vista turistico”.

