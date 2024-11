L’azienda cremonese Multitrax è stata premiata dal Financial Times nella prima edizione del Europe’s Long-Term Growth Champions 2025. Per la prima volta, la più autorevole testata economica europea ha stilato la graduatoria delle società con il più alto tasso di crescita maturato nell’ultimo decennio. Solo 300 aziende in tutta Europa hanno avuto i requisiti per rientrare nella classifica: Multitrax è risultata la prima azienda italiana nella categoria Logistica e Trasporti.

Analizzando lo sviluppo nel periodo 2013-2023, il Financial Times ha premiato l’innovazione e il dinamismo delle realtà aziendali, nonostante il contesto globale segnato dalle difficoltà economiche e geopolitiche. Il ranking include colossi del calibro di Zalando e Spotify.

Multitrax, già eletta dal Financial Times nel 2018 tra le prime 1000 aziende europee per crescita del fatturato e sviluppo aziendale, si conferma realtà solida, affidabile e innovativa. Nel corso degli anni, l’azienda di Cremona ha rafforzato il ruolo di leader nella vendita di semirimorchi premium, ampliando i servizi alla clientela con l’introduzione della flotta noleggio, della divisione service e ricambistica, e con l’apertura al settore della logistica per l’agricoltura. Ora Multitrax, che nel 2026 festeggerà i 30 anni di attività, vanta 4 divisioni aziendali, 3 centri operativi (oltre alla sede di Cremona, la sede operativa di Acquanegra Cremonese e la sede secondaria di Piacenza), 18 collaboratori e 5 marchi distribuiti in esclusiva per l’Italia (Feldbinder, D-TEC, Kraker, Burgers e Genmark).

“La nostra azienda si è da sempre contraddistinta per la capacità di anticipare le esigenze del mercato, promuovendo l’introduzione di soluzioni e prodotti innovativi con un impatto significativo sulle filiere della logistica”, il commento di Alberto Maggi, amministratore unico di Multitrax. “Questo prestigioso riconoscimento internazionale conferma che la scelta di investire con continuità nell’innovazione è la strategia giusta”.

“Nell’ultimo decennio Multitrax è cresciuta aprendo nuove prospettive nel mondo dei trainati”, ha proseguito Maggi. “Ci siamo concentrati su brand premium di semirimorchi, diventando importatori esclusivi; abbiamo sviluppato una flotta noleggio di 150 veicoli con un’età media di 3 anni, dotati degli accessori più evoluti e con strumenti per il controllo da remoto dei parametri funzionali; durante il periodo Covid abbiamo introdotto magazzini automatizzati per ridurre i tempi di fermo macchina e stretto importanti partnership con i principali operatori del settore al fine di condividere competenze e visioni.

Stiamo cambiando la logistica del mondo agricolo, che ora inizia a integrare mezzi stradali per il trasporto dei prodotti ai tradizionali mezzi agricoli. Da ultimo, insieme al marchio olandese Burgers stiamo facendo crescere il mercato dei semirimorchi a doppio piano in Italia, riducendo di un terzo il traffico veicolare e abbattendo del 40% le emissioni nocive di CO2. Nel futuro avvieremo tanti nuovi progetti, con l’entusiasmo, la passione e la competenza che ci caratterizzano dal 1996” ha concluso Maggi.

In questi giorni Multitrax è protagonista alla fiera Ecomondo di Rimini, in programma dal 5 all’8 novembre. In due aree espositive (Padiglione C7 stand 304 e Padiglione D5 stand 515), l’azienda presenta due anteprime assolute per il mercato italiano: il semirimorchio con piano mobile Kraker “Huckepack” nella versione intermodale e la vasca ribaltabile D-TEC per il trasporto di rottami e coils. Il secondo stand è dedicato alla logistica del biogas con la cisterna D-TEC per il trasporto di effluenti e digestato. Multitrax è stata inoltre chiamata dal Consorzio Italiano Biogas ad approfondire il tema del trasporto di materie prime per impianti di biogas/biometano nel convegno che si terrà venerdì 8 novembre, sempre all’interno dell’importante cornice di Ecomondo.

