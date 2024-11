Meloni, telefonata con Trump: “Alleanza solida, collaborazione su Ucraina e Medio Oriente”

(Adnkronos) –

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto stasera un primo colloquio telefonico con il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, per ”congratularsi della vittoria elettorale”, rende noto Palazzo Chigi. La telefonata ”ha costituito l’occasione per confermare la solida alleanza, il partenariato strategico e la profonda e storica amicizia che da sempre legano Roma e Washington”.

“Nel corso della telefonata di stasera Meloni e Trump hanno espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza , anche nel quadro dei rapporti con l’Ue”, prosegue la nota.

La premier e il neo presidente ”hanno affermato l’intenzione di proseguire il percorso di rafforzamento delle già eccellenti relazioni bilaterali, fondate sui valori e principi condivisi, concordando sull’opportunità di mantenersi in stretto contatto”.