Giovedì prossimo, 7 novembre, alle 18.30, l’aula Magna del campus di Santa Monica a Cremona ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, perché sapere se e come sia possibile ridurre le probabilità di sviluppare un tumore è il primo passo per mantenersi in salute.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio, della Consigliera di Fondazione AIRC Caterina Caldonazzo, del preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Cattolica Pier Sandro Cocconcelli e di Matteo Burgazzoli, vicedirettore del campus, si terrà l’incontro moderato dalla giornalista Maria Cristina Coppola, che vedrà gli interventi della nutrizionista Margherita Dall’Asta e della psicologa Guendalina Graffigna, entrambe docenti dell’ Università Cattolica, cui seguiranno gli interventi di Stefano Crippa (IRCCS Ospedale San Raffaele) e del campione olimpico Giacomo Gentili.

L’incontro informativo rientra ne I Giorni della Ricerca, l’iniziativa di AIRC che accende i riflettori sul tema “cancro” con un ricco programma di appuntamenti per informare i cittadini sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro di circa 6mila medici e scienziati impegnati a trasformare i risultati di laboratorio in strumenti di prevenzione, diagnosi e cura sempre più efficaci contro il cancro.

© Riproduzione riservata