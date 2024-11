In occasione della festa patronale di San Martino di Tours, che quest’anno si celebrerà domenica 10 novembre nella piccola ma vivace comunità di San Martino in Beliseto, l’unità pastorale “Madonna della Speranza” propone il terzo dei cinque concerti della rassegna organistica castelverdese promossa per celebrare i 130 anni dello strumento di Costa S. Abramo e i cent’anni di quello di Castelverde.

A San Martino in Beliseto esiste un organo Tamburini di fine Ottocento che però da circa quarant’anni è inattivo perché bisognoso di un importante restauro. Sia per onorare il santo patrono sia per sensibilizzare la popolazione sull’urgenza di questo restauro si è voluto proporre un importante concerto, offerto, come sempre, dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Graziella Locci.

Domenica 10, alle ore 16.30, sarà protagonista il coro Il Discanto diretto dal maestro Daniele Scolari, originario di Castelnuovo del Zappa. All’organo positivo – che verrà collocato per l’occasione nella chiesa – siederà il maestro Alberto Pozzaglio accompagnato al contrabbasso da Eugenio Masseroli, voce solista sarà la giovane soprano Greta Bottarelli. Ad introdurre il concerto l’assessore alla cultura, maestro Fabio Amadini. La compagine di Scolari proporrà brani di Provesi, Mozart, Franck, Handel.

La festa patronale di San Martino avrà inizio giovedì 7 novembre alle 20.30 con la Messa e l’adorazione eucaristica. Sabato 9, alle 20.30, presso il centro anziani della frazione castelverdese – adiacente alla scuola materna – si terrà una grande tombolata. Domenica 10, alle ore 10, sarà celebrata la Messa solenne animata delle Scholae cantorum unite di S. Martino e Marzalengo, seguirà quindi l’apertura della pesca di beneficenza allestita nei locali dell’oratorio.

Alle 15 riaprirà la pesca e saranno proposti dei giochi per bambini, per tutti anche la castagnata. Alle 16.30 l’elevazione musicale. La giornata si concluderà con un aperitivo aperto a tutti. Lunedì 11 nel pomeriggio apertura della Pesca e alla sera, alle 20.30, la Messa per tutti i defunti della comunità. Infine venerdì 15 alle 20 cena comunitaria presso il ristorante locale “Antico Pavone”.

Prossimo appuntamento della rassegna organistica domenica 8 dicembre, alle ore 16.00, nella chiesa di S. Archelao a Castelverde per il concerto del maestro Fausto Caporali e la presentazione del libro sugli organi dell’unità pastorale curato da Marco Ruggeri.

