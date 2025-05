Stop al rilascio massivo dei palloncini in volo. La mozione già passata in commissione da Alessandro Portesani di Novità Cremona è stata approvata anche in Consiglio Comunale. E’ stato il consigliere di minoranza a spiegare che “si creano dei problemi di natura ambientale che interessano particolarmente la fauna locale perché il palloncino rilasciato in atmosfera quando poi arriva ad una certa altezza esplode, ricade sul suolo e qui può essere ingerito da pesci, da piccoli animali che possono soffocare per l’ingestione creando quindi una problematica ambientale significativa”.

Un ordine del giorno emendato dallo stesso Portesani con delle modifiche su alcuni argomenti a margine di alcune riflessioni che sono maturate in commissione “in un clima – ha sottolineato il politico – di ampia collaborazione” . L’emendamento prevede appunto la definizione di quelli che sono i vincoli e i limiti di questo utilizzo. L’assessore Simona Pasquali ha sottolineato che il divieto si rivolge alla tutela dell’ambiente, “pericoloso per gli animali e comunque diventa, se viene macinato per qualsiasi motivo o comunque si sgretola dà inizio alle microplastiche”.

Il divieto sarà introdotto nel regolamento di nettezza urbana e come spiegato si rivolge esclusivamente al rilascio massivo e non “al singolo palloncino che può sfuggire dalle mani di un bambino”. Previste anche delle multe che andranno “dai 25 ai 450 euro”. sg

© Riproduzione riservata