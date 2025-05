Perdere non fa mai piacere, ma il ko di Pisa non sposta oggettivamente nulla rispetto a quanto messo in evidenza dalla Cremonese nelle 38 partite di regular season. I grigiorossi escono dall’Arena Garibaldi con zero punti. Il 2-1 finale consegna comunque il quarto posto ai ragazzi di Stroppa, piazzamento già blindato nella precedente sfida contro lo Spezia.

Nel primo tempo i padroni di casa, spinti dal tifo in festa per la promozione in Serie A, cavalcano l’entusiasmo. A passare dopo una manciata di secondi però è la Cremonese con De Luca, che approfitta del pasticcio della retroguardia toscana per sbloccare il match, ma partendo da posizione irregolare. Archiviato lo spavento, il Pisa ci prova prima con Angori direttamente da calcio di punizione, poi con il tentativo di pallonetto di Moreo, ma in entrambi i casi la Cremo si salva. Il gol però è nell’aria, e arriva al minuto 22: Bonazzoli perde una brutta palla a metà campo, Moreo ne approfitta, punta la retroguardia grigiorossa e calcia verso Fulignati, Ravanelli tocca mettendo fuori causa il portiere per l’1-0 dei nerazzurri. La Cremonese rischia tanto anche sul colpo di schiena di Caracciolo, ma il palo prima e Fulignati poi evitano il raddoppio.

Nella ripresa Guerra mescola le carte, inserendo Vazquez, Collocolo e Moretti. A uscire, per infortunio, Ravanelli e Pickel. Proprio Vazquez si presenta con due conclusioni, ma in entrambi i casi Nicolas è attento a evitare il gol del pari. Una grande chance, sempre su intuizione del Mudo, capita tra i piedi di Bonazzoli, che attacca la profondità e solo davanti a Nicolas mette ampiamente fuori col mancino. Nel miglior momento dei grigiorossi però, ecco il raddoppio del Pisa: Toure, su sviluppi di rimessa laterale, elude il pressing dei difensori e si mette nelle condizioni per calciare, la sua conclusione viene deviata da Ceccherini e termina la propria corsa sotto l’incrocio dei pali. La Cremo però non molla e nei minuti di recupero accorcia grazie a Bonazzoli, abile nel concretizzare la palla di Collocolo, scavalcando Nicolas con un delizioso pallonetto, ma non basta a evitare la sconfitta.

Una Cremonese inedita, con tante rotazioni, ha comunque disputato una buona gara verso i playoff. Tra una settimana l’appuntamento è con una doppia sfida da dentro o fuori. In semifinale i grigiorossi affronteranno una tra Juve Stabia o Palermo.

Simone Guarnaccia – inviato a Pisa

