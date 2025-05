Sul prestigioso palco della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si tiene a Basilea in Svizzera, c’era anche un tocco di Cremona. Tra i due vocalist mascherati che hanno accompagnato Gabry Ponte nell’esibizione di Tutta l’Italia — la canzone scelta da San Marino per l’Eurovision — c’era infatti Edwyn Roberts, cantautore e autore cremonese di ormai di fama internazionale che tra l’altro firma anche questo successo.

Edwyn, nascosto dietro una delle maschere che hanno caratterizzato la performance, ha portato la sua voce e la sua esperienza su uno dei palchi musicali più importanti d’Europa. La canzone è tra l’altro riuscita ad accedere alla serata finale: parteciperà quindi alla competizione di sabato sera insieme ad altri big della musica europea.

Roberts non è nuovo a imprese di alto profilo: nel 2020 aveva firmato Fai Rumore, il brano di Diodato vincitore del Festival di Sanremo, che avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision di quell’anno prima che la manifestazione venisse cancellata a causa della pandemia.

Non solo Eurovision: Edwyn Roberts arriva a Basilea fresco di un’importante vittoria ai David di Donatello 2025, dove ha conquistato il premio per la Miglior Canzone Originale con Aria, interpretato da Margherita Vicario. Un riconoscimento che conferma il suo talento, soprattutto come autore raffinato.

La collaborazione con Gabry Ponte ha dato vita a un’esibizione piena di energia, effetti visivi e scenografia, in cui “Tutta l’Italia” – ma anche “Tutta l’Europa” – ha saputo fondere sonorità dance con richiami alla tradizione musicale italiana. La presenza di Roberts tuttavia non era stata esplicitamente annunciata.

Un orgoglio per Cremona, che vede uno dei suoi artisti più brillanti tra i protagonisti di uno spettacolo seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Giovanni Rossi

