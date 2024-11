Dopo il grande successo della Grande Lotteria della Pace e della precedente edizione, torna anche quest’anno l’iniziativa solidale “Un Natale di

Pace”, promossa dalla Fondazione La Pace Onlus. L’obiettivo è raccogliere fondi per implementare il progetto di ortoterapia all’interno della struttura, un’attività

terapeutica che migliora la qualità della vita degli ospiti. Per sostenere questa importante causa, la Fondazione propone nuovamente le deliziose stecche di torrone artigianale, realizzate da imprese locali. Ogni stecca, al prezzo di 12 euro, è un piccolo gesto che fa la differenza. Per agevolare l’acquisto, è stato creato un comodo form Google attraverso il quale è possibile prenotare i propri torroni. Inoltre, per chi risiede in città e ordina almeno cinque stecche, è previsto il servizio di consegna a domicilio completamente gratuito. I torroni saranno disponibili presso la sede della Fondazione La Pace Onlus e in alcuni punti vendita convenzionati, come il BonBistrot di Via Bonomelli.

