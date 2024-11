Alla Festa del Torrone, che ogni anno a Cremona delizia i visitatori con dolci e tradizioni, quest’anno si è aggiunta una nota musicale sorprendente. Nicolò Zilocchi, talentuoso sound engineer, ha realizzato un capolavoro unico nel suo genere: un pianoforte con i tasti interamente fatti di torrone! Questa straordinaria creazione non solo cattura l’attenzione per la sua originalità, ma trasforma ogni tocco in una sinfonia di suoni e sapori. Immaginate di poter suonare uno spartito mentre i vostri sensi vengono avvolti dalla fragranza zuccherina e dal croccante irresistibile del torrone.

Zilocchi, ispirato dalle dolcezze della festa, ha unito la sua passione per la musica e l’ingegneria del suono con l’arte pasticcera locale, regalando ai presenti un’esperienza multisensoriale unica. I visitatori possono osservare l’opera straordinaria, magari assaggiando un frammento di torrone Rivoltini tra una melodia e l’altra, creando un connubio perfetto tra musica e gastronomia. Così, tra tradizione e innovazione, la celebrazione del torrone quest’anno si è arricchita non solo di dolcezza, ma anche di armonie che rendono omaggio alla creatività e al gusto. Un evento che aggiunge alla già ricca tavolozza sensoriale della festa una nuova dimensione sonora.

“Come ogni anno la Festa del Torrone è pronta a stupire il pubblico – spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi – e questa edizione sarà sicuramente innovativa. Un pianoforte con tasti di torrone che però si potranno suonare, un’installazione unica nel suo genere perché il torrone non è solo una delizia per il palato ma tutti i sensi”.

Appuntamento a Cremona, nel centro storico dal 9 al 17 novembre per la festa più dolce e golosa dell’anno.

La kermesse è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il Patrocinio di Regione Lombardia e organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera e conferma come main sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, il Centro Commerciale Cremona Po e la prestigiosa collaborazione con l’Istituto Superiore Luigi Einaudi.

