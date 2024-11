Cento anni fa veniva costituita l’associazione degli ex alunni degli orfanotrofi cremonesi ed ex Istituto Manini intitolata a Lazzaro Chiappari, un gruppo di mutuo aiuto per supportare gli ax allievi in difficoltà. Oggi i suoi compiti sono cambiati ma resta uguale lo spirito che animava i fondatori.

Domenca prossima 10 novembre si terrà la consueta giornata annuale che quindi avrà un valore ancora più importante. L’inizio è alle 9 con il ritrovo dei soci e dei loro famigliari presso la sede di Piazza Giovanni XXIII, per poi spostarsi nella vicina chiesa di San Siro per la Messa. Alle 10 si tornerà in sede per la posa della corona d’alloro alla lapide degli ex allievi caduti in guerra e successivamente alle 10,30 nella sala del Consiglio, gli interventi della presidente di Fondazione Città di Cremona Uliana Garoli e del presidente della “Chiappari” Fiorenzo Bassi – membro di diritto del Cda di Fondazione Città di Cremona – che per l’occasione presenterà il volume che ripercorre la storia dell’associazione.

