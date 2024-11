Un doppio, imperdibile appuntamento per gli appassionati di cultura gastronomica: dal 9 novembre, il Festival della Mostarda incontrerà la più attesa e straordinaria manifestazione cremonese: la Festa del Torrone, che si svolgerà nel centro storico di Cremona fino al 17 novembre.

Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo è il tema al centro della kermesse, giunta quest’anno alla sua decima edizione, e che sta registrando uno straordinario successo di pubblico.

Passeggiando tra le vie del centro storico, si potranno ammirare dimostrazioni di preparazione del torrone e partecipare a degustazioni di torrone provenienti da tutta Europa, di mostarda in abbinamento con il torrone, scoprendo le varie sfumature di gusto e consistenza di questo dolce simbolo della città . La Festa celebra la maestria artigianale locale e trasforma Cremona in un grande laboratorio a cielo aperto, dove storia e tradizione si fondono con la bellezza della città ed il divertimento.

La Festa del Torrone ospiterà i produttori di Mostarda in Piazza Stradivari, Cortile Federico II e Piazza Roma. Nel Palatorrone in Piazza Roma saranno organizzati due show cooking, dove lo chef Alessandro Carniti e il bartender Marco Pistone declineranno le due specialità cremonesi in golose ricette e cocktail. Il primo sarà protagonista il 9 novembre (ore 11-12), con l’evento Contaminazioni piccanti: Dolce & salata piccantezza. Bis di Cheesecake. Il secondo sarà invece al Palatorrone domenica 10 novembre, con Contaminazioni piccanti: cocktail “Il cremonese aristotratico”.

