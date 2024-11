Grande successo per il concerto di Ligabue, andato in scena mercoledì sera sul palco del teatro Ponchielli. Gremite platea e palchi, per un’esibizione andata sold out in pochissimo tempo. Il Liga nazionale si è esibito nel repertorio dei suoi più grandi e acclamati successi. A partire dall’intramontabile Leggero, dell’album Buon compleanno Elvis, passando per evergreen come Vivo, Morto o X, e Balliamo sul mondo.

Un pubblico entusiasta ha salutato i più grandi successi del cantante di Correggio, come Ti Sento, Ho Messo Via, Quella che non sei, Il giorno di dolore che uno ha. Una serie di brani con cui Ligabue ha ripercorso la propria stoia, personale e musicale, dai suoi primi passi nel mondo della musica fino al successo internazionale.

Sul palco insieme a lui erano presenti Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta accompagna il padre in tour, dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “Dedicato a noi”.

