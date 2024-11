Con i nuovi bus navette saranno ripristinate le vecchie linee in centro. Ad annunciarlo l’assessore all’ambiente Simona Pasquali: “Innanzitutto la flotta dei prossimi autobus navette non oltrepasseranno i 13 metri, saranno tutti autobus più corti, quelli più lunghi non li acquisteremo più.

E visto il lavoro che sta facendo il collega Zanacchi (riduzione dei permessi n.d.r.), l’intenzione è quella di ritornare con il trasporto pubblico in centro. Viste le dimensioni degli vecchi autobus cosi ingombranti era stato necessario toglierli dalle strade molto strette, come Via Carlo Speranza, via Regina Teodolinda, ecc”.

Ora, con questa nuova flotta, “li faremo ritornare nel percorso originale, quello che i Cremonesi sostanzialmente si ricordano” continua l’assessore.

“Questo è molto utile, perché vuol dire creare navette, creare flusso di cittadini verso il centro, ma anche agevolare chi ha bisogno semplicemente di prendere l’autobus per spostarsi da una parte all’altra e quindi aumentare quello che è un trasporto green, visto che le navette saranno tutte elettriche” conclude Pasquali.

