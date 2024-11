E’ convocata per mercoledi 20 novembre la prima riunione della Commissione Sicurezza del consiglio comunale, ripetutamente richiesta dalle minoranze in seguito agli episodi violenti avvenuti di sera e di notte in piazza Roma e dintorni. La presidente Cinzia Marenzi ha posto un unico punto all’ordine del giorno: “Analisi sicurezza in città”.

Sull’argomento si era svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il 15 ottobre convocata dal prefetto Antonio Giannelli.

La riunione è stata l’occasione per un’analisi puntuale sugli ultimi fatti che avevano interessato il centro cittadino, zone ben individuate della città e alcuni altri punti di maggior ritrovo, come i Centri commerciali e le strutture di vendita. Programmate due tipologie di interventi: intensificazione dei servizi mirati di polizia e approfondimento delle ragioni sociali di quanto sta accadendo, quindi interventi educativi.

Nel frattempo il Comune ha attivato il presidio fisso quotidiano nelle ore diurne presso la casetta del Custode dei Giardini Pubblici.

