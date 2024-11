Proseguono gli interventi di sistemazione dei Giardini Pubblici di Piazza Roma, uno dei luoghi su cui si concentrano le critiche per le condizioni dell’arredo urbano in centro città. Dopo la pulizia dei vasi e delle statue effettuata in primavera, il Comune intende intervenire sulle due fontane “storiche”, quella dell’aiuola centrale e la fontana delle Naiadi, entrambe spente. Il primo passo è l’affidamento di un incarico a una dtta specializzata per effettuare le indagini materiche sulle vasche, indagini propedeutiche ai futuri progetti di restauro.

Individuato lo studio di restauro di Paolo Mariani, di Crema, che dovrà predisporre in primo lugo una relazione tecnica sulla modalità di svolgimento dell’indagine con l’individuazione dei punti da indagare, documentazione che sarà poi allegata alla richiesta di autorizzazione trasmessa alla Soprintendenza. Successivamente sarano effettuati i saggi sui materiali per un totale di 8 campioni, sul bordo delle vasche e sui fondi, operazione necessaria per caratterizzare stratigraficamente gli elementi costruttivi.

Da tempo la vasca dell’aiuola centrale dei Giardini è vuota e ricettacolo di spazzatura (il ripristino costerebbe circa 60mila euro, questa la coifra che circolava tempo fa) ma è la fontana delle Naiadi, opera di Giovanni Seleroni, che riveste il maggior pregio artistico. Col tempo il Comune è intervenuto in vari modi per cercare di preservarla, fermando il circolo dell’acqua in quanto il materiale ne risentiva negativamente e mettendo una cancellata anti-vandali tutto attorno, all’inizio di quest’anno. La vasca è così diventata una fioriera snaturando il significato orginale delle Naiadi come ninfe delle acque, ma l’intenzione del Comune è quella di verificare anche la possibiltà del ripristino a fontana. gb

