Quest’anno fa il suo esordio alla Festa del Torrone anche il gruppo Comunale della Protezione Civile, con il compito di fornire assistenza alle migliaia di visitatori che stanno affluendo in città. Come spiega Sergio Priori, uno dei volontari in piazza questa mattina, “la protezione civile non interviene solo nell’emergenza, aiuta ad essere più consapevole dei rischi che ci sono, piccoli e grandi che siano. In questo caso abbiamo un evento che attrae motlissime persone su Cremona e noi cerchiamo di dare il nostro contributo a risolvere i piccoli problemi che si possono creare”.

L’organizzazione di oggi si articola con una sala operativa a palazzo comunale, dove il personale gestisce le eventuali chiamate e con alcuni equipaggi composti da due perspne che controllano il territorio e assistono le pesone, soprattutto chi arriva da fuori città, per orientarsi tra i vari eventi, i parcheggi, i luoghi da visitare.

© Riproduzione riservata