Incolumità e prevenzione: sono questi i due obiettivi del corso di difesa personale femminile organizzata dall’A.S.D. Esercito 10° Guastatori in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale.

L’iniziativa, che si inserisce tra le progettualità previste nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Palazzo Comunale. Jane Alquati, vicepresidente del Consiglio ha speigato come è nata questa proposta, partita da analoghe attività svolte dall’Asd del 10° Guastatori in altri comuni della Provincia e subito accolta dal presidente del Consiglio Luciano Pizzetti. “Non voltiamoci dall’altra parte quando veniamo a conoscenza di episodi di violenza”, ha detto quest’ultimo durante la presentazione dell’iniziativa, accanto alla stessa Alquati e a Domenico Ruggiero e Antonio La Regina, presidente e vice presidente dell’A.S.D. Esercito 10° Guastatori. Presenti inoltre Stefano Cubadda e Marco Mastronicola, anch’essi appartenenti all’ASD, nonché una rappresentanza degli sponsor che hanno reso possibile l’inizativa, tra cui Rita La Fata di VeloMoto Cremona, che ha fatto da capofila tra diverse attività commerciali della zona di via Dante – via Orti Romani, una di quelle maggiormente attenzionate per episodi di violenza in genere.

Il corso, che si articola in un ciclo di incontri teorici e pratici, prevede un inquadramento del fenomeno della violenza e delle sue dinamiche, l’analisi e i fattori di rischio della potenziale vittima e del potenziale aggressore. Saranno trattati gli aspetti psicologici ed emotivi legati alla violenza di genere, si parlerà della gravità e delle conseguenze della violenza, così da diventarne consapevoli per poterne uscire, infine su come prevenire fisicamente una violenza e come addestrare l’aspetto psico motorio ad una violenza.

“A fronte di una richiesta portata alla nostra attenzione da parte dell’ASD Esercito 10° Guastatori – dichiarano Luciano Pizzetti e Jane Alquati – visto l’argomento molto sentito e date le recentissime notizie apparse sulla stampa locale e nazionale, si è voluto dare consenso e fattiva collaborazione per la concretizzazione di questo progetto. Prevenzione, atteggiamento e difesa: su queste basi si svilupperanno, grazie a questo corso, azioni finalizzate a contrastare un’azione violenta di cui la donna può essere vittima. Siamo certi che, anche attraverso queste lezioni, sempre più donne possano scoprire e rafforzare la propria forza interiore, accrescere la propria autostima e acquisire quella sicurezza necessaria per sentirsi protette in qualsiasi contesto. Il nostro auspicio, come Presidenza del Consiglio – concludono Pizzetti e Alquati – è che ogni donna che parteciperà a questo corso possa ritrovare e consolidare la fiducia in se stessa e nelle proprie capacità”.

Il corso, ad ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria, inizierà il 25 novembre prossimo, alle 18:30, in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1) con un incontro teorico di due ore. Dopo i saluti dei rappresentanti istituzionali, interverrà la psicologa e sessuologa Nicoletta Porta, che parlerà di violenza fisica e psicologica. Seguiranno gli interventi del Maestro Roberto Ghetti, responsabile regionale della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) settore M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa) e di Antonio La Regina (vicepresidente dell’A. S.D. Esercito 10° Guastatori) su come prevenire fisicamente una violenza e come addestrare l’aspetto psicomotorio ad una violenza. Il corso si concluderà con due incontri pratici, della durata di un’ora e mezza ciascuno, che si terranno il 2 e il 12 dicembre, alle 18:30.

© Riproduzione riservata