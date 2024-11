Si chiama “Dulce Fundamentum” il profumo all’aroma di torrone: e naturalmente è presente alla Festa del Torrone in corso a Cremona. Si tratta di una fragranza Che intreccia l’opulenza del cioccolato fondente con l’abbraccio vellutato della vaniglia assoluta. “Questo profumo non è solo una fragranza, ma un’esperienza sensoriale che trasporta chi lo indossa in un universo di piacere sublime” dice Luana Piroli che, con il socio Michele Lorenzin, ha creato il profumo. “È pensato per chi desidera distinguersi con una fragranza unica e indimenticabile, per chi cerca non solo di indossare un profumo, ma di vivere un sogno ad occhi aperti”. Un profumo di nicchia che però piace a tutti coloro che si fermano a sentirlo, e che “sa di casa” per Luana, cremonese doc. Fb

