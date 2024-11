Tra profumi, assaggi e tanta dolcezza ha preso il via nella mattinata di domenica la seconda giornata della Festa del Torrone, gustosa kermesse che quest’anno arriva alla sua 27esima edizione.

Orde di turisti hanno iniziato a popolare, sin dalle prime ore del mattino, le vie del centro cittadino: centinaia di persone provenienti da diverse zone del Nord Italia (e non solo) hanno sfidato le temperature autunnali e la nebbia padana per poter scoprire le bellezze gastronomiche e culturali della città della musica, approfittando dei numerosi banchetti anche per qualche acquisto.

Numerosi gli appuntamenti in programma, con show cooking e spettacoli, che si sono alternati e si alterneranno tra piazza del Comune e il PalaTorrone, allestito nei giardini pubblici di Piazza Roma.

Ospite di punta della mattinata è stato però lo chef italiano di fama internazionale Carlo Cracco.

Arrivato intorno a mezzogiorno al PalaTorrone, il beniamino del piccolo schermo è stato calorosamente accolto da una folla di amanti della buona cucina; dopo la consegna di una particolare targa, ha dialogato con il critico gastronomico e personaggio televisivo Edoardo Raspelli.

Sempre dalle 12, invece, grandi e piccini hanno potuto cantare e ballare con i “Cartoon Legend”, che si sono esibiti in Piazza Duomo con le sigle più famose dei cartoni animati dagli anni ’70 agli anni 2000.

La kermesse prosegue poi nel pomeriggio con uno degli eventi più attesi della Festa del Torrone: il corteo per le vie del centro città e la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.

