Tra gli ospiti della seconda giornata della Festa del Torrone anche il deputato e Segretario ferale della Lega Giovani Luca Toccalini.

L’onorevole Toccalini, arrivato nella città del Torrazzo intorno alle 10 di domenica mattina, è stato prima ospite della “Bottega del Gusto” di Rivoltini in corso Matteotti a Cremona, per proseguire la visita con un piccolo tour tra i banchetti allestiti in Piazza Stradivari, accompagnato da una delegazione cittadina del partito di Matteo Salvini.

“È la prima volta a Cremona – ha sottolineato il deputato – ma non sarà sicuramente l’ultima, perché qui si respira un clima di tradizione, un clima di identità, ma soprattutto un clima di storia. Sono molto contento di aver ascoltato tanti accenti stranieri; tanti spagnoli, tanti francesi, che scelgono di passare una domenica a Cremona per conoscere un prodotto eccezionale, un’eccellenza che ha valorizzato questa città e questo territorio in tutto il mondo”.

Un plauso, quindi all’organizzazione dell’evento; anche se non è mancata qualche piccola critica. “Mi sarebbe piaciuto vedere qualche palazzo storico aperto in più – ha proseguito Toccalini – perché in un’occasione d’oro, come la Festa del Torrone, dare la possibilità a chi visita la festa di conoscere ancora meglio la città, potrebbe dare la voglia di tornare una seconda volta. Dopodiché è evidente che c’è una questione infrastrutturale che va sicuramente guardata e su questo il Ministro Salvini ci ha messo la testa dal primo giorno in cui è diventato Ministro delle Infrastrutture e credo che questa sia appunto la direzione per rendere più accessibile un territorio splendido quale è quello della provincia di Cremona”.

Luca Toccalini è tra i possibili candidati a diventare segretario regionale della Lega Lombarda, durante il congresso che si svolgerà entro la fine dell’anno.

Da parte del partito guidato dall’attuale ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un occhio di riguardo alla tanto attesa autostrada Cremona–Mantova.

“spero assolutamente si possa concretizzare – ha commentato a riguardo il deputato che ha aggiunto – credo che un piccolo segnale, anche nella prossima legge di bilancio, possa esserci in questo senso perché è una di quelle infrastrutture strategiche per questo territorio. Sicuramente vedremo come verrà scritto un ipotetico emendamento, però chiaramente qua non si parla solo di soldi ma anche di progetti, quindi fare una cosa fatta bene, che serve ai cittadini, credo debba essere la priorità”.

Andrea Colla

