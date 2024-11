Una camminata sul ponte di Po per dire “basta” alla violenza contro le donne: questa una delle iniziative promosse nell’ambito della Giornata nazionale di sensibilizzazione su un tema ancora, purtroppo, molto attuale. L’appuntamento è il 23 novembre (ore 14.30), quando il corteo prenderà il via, partendo da sotto il ponte e andando a imboccare la passerella pedonale, fino a Castelvetro Piacentino, dove le autorità cremonesi incontreranno i rappresentanti del Comune locale, alle 15.30.

Il rientro a Cremona è previsto per le 16.30, con ritrovo alla Società Canottieri Baldesio (ingresso via dal Porto) per un breve momento di accoglienza ed i saluti delle istituzioni. L’iniziativa è stata promossa dal Cug (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità della Provincia di Cremona) e dall’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport di Cremona).

Un secondo appuntamento è invece previsto per il 25 novembre (ore 9.30) nel Palazzo della Provincia, dove si svolgerà un momento celebrativo alla presenza delle Istituzioni cremonesi, delle sindache dei Comuni della provincia di Cremona, della sindaca del Comune di Castelvetro Piacentino, delle autorità religiose e militari, dei rappresentanti di enti ed associazioni operanti nell’ambito della protezione e valorizzazione della donna.

Per l’occasione saranno realizzati alcuni fumetti live, a cura del Centro Fumetto Andrea Pazienza. Saranno inoltre presenti, con un’esibizione musicale, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona. Infine, verrà esposta la tela realizzata nel novembre 2023 dagli studenti del Liceo Artistico di Cremona guidati dal prof. Marco Serfogli.

