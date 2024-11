La Questura di Cremona sta per indire una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande da erogarsi nei locali della Questura, Caserma Marconi, Commissariato e Stradale di Crema, Stradale Casalmaggiore e Stradale Pizzighettone.

Le ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, potranno segnalare l’interesse alla presentazione di un’offerta per l’affidamento dei suddetti servizi per il periodo 2025-2028.

La manifestazione di interesse, ai fini della successiva procedura di gara, dovrà pervenire alla Questura di Cremona entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 dicembre 2024, a mezzo Pec, all’indirizzo dipps125.00h0@pecps.poliziadistato.it. Il materiale per la manifestazione di interesse è disponibile sul sito della Questura di Cremona all’indirizzo: https://questure.poliziadistato.it/cremona.it, sez. amministrazione trasparente, voce “Bandi di gara e contratti”.

© Riproduzione riservata