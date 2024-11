Croce Rossa Italiana di Cremona promuove Solidarietà in Tavola, un evento dedicato al sostegno dei membri più vulnerabili della comunità. Questa iniziativa, in occasione dei 160 anni dell’Associazione, è rivolta a chi si trova in difficoltà, e ha come obiettivo la distribuzione di pasti caldi e presso le cucine benefiche della città, in un clima di inclusione e vicinanza.

Grazie alla generosa partecipazione di aziende locali, Solidarietà in Tavola offrirà un’esperienza arricchita dai sapori e dalla solidarietà. “Un ringraziamento speciale va a Barilla, che ha donato dolci per portare un momento di dolcezza ad ogni pasto, e a BV Frutta, che ha offerto una selezione di frutta fresca, fondamentale per garantire pasti sani e completi” spiegano gli organizzatori.

L’evento si svolgerà nella settimana in cui la nostra città festeggia il Patrono S. Omobono da mercoledì 13 a domenica 17 novembre presso le Cucine Benefiche di Cremona. Coinvolgerà

volontari e volontarie di Croce Rossa Italiana uniti dall’obiettivo di portare un sorriso e un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Ogni piatto rappresenterà non solo un momento di ristoro,

ma un gesto di vicinanza e solidarietà.

