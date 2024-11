Si chiama Aperti per voi l’iniziativa del Touring Club alla quale partecipano i volontari Enel, che permette al pubblico di visitare meravigliosi siti architettonici e culturali del nostro Paese Una nuova collaborazione nell’ambito del volontariato d’impresa, targata Enel e Touring Club Italiano, che permetterà al pubblico di ammirare anche quelle bellezze artistiche e architettoniche del Bel Paese solitamente chiuse o con accesso limitato.

Condivisione, sostenibilità, inclusione e valorizzazione del patrimonio architettonico italiano sono i valori che animano il progetto Aperti per Voi. In particolare, a Cremona sarà possibile visitare la Cattedrale di Cremona e la Chiesa di Santa Maria Maddalena, giovedì 14 e venerdì 15 novembre.

La Cattedrale di Cremona (XI sec.), è un bell’esempio di architettura romanico-gotica lombarda, si contraddistingue per un doppio ordine di logge e un grande rosone duecentesco. Arricchiscono la facciata il Ciclo dei Mesi (XIII sec.) e le statue trecentesche della Madonna, di Sant’Omobono e di Sant’Imerio, patroni della città. L’interno, con tre navate sia nel corpo principale che nei transetti (XIII e XIV sec.), ha un aspetto monumentale; ricco l’apparato decorativo.

La Chiesa di Santa Maria Maddalena, dedicata inizialmente (fine XIII sec.) a S. Clemente, venne ampliata nel XV sec. e il culto offerto a S. Maria Maddalena. Oltrepassata la caratteristica facciata a capanna in cotto, movimentata da due contrafforti e da tre finestre circolari, si accede all’unica navata con profonde cappelle laterali e il poderoso abside quattrocentesco coronato dalla volta a ombrello dalle nervature policrome. Tre le principali opere ricordiamo: il polittico cinquecentesco di Tommaso Alleni con al centro l’Adorazione del Bambino e nella predella le Storie di santa Maria Maddalena e san Clemente.

Per visitare i siti “Aperti per Voi” non è necessaria la prenotazione e può accedere chiunque lo desideri: l’elenco dei luoghi visitabili e gli orari di apertura sono disponibili sul sito del Touring Club https://www.touringclub.it/notizie/aperti-per-voi/enel-insieme-a-touring-club-per-rendere-accessibili-aree-archeologiche-chiese-e-musei.

