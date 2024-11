I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato un uomo di 40 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile del furto aggravato di una bicicletta.

A fine ottobre scorso una donna del posto aveva denunciato ai Carabinieri che il giorno precedente, si era recata al lavoro in bicicletta e aveva parcheggiato nelle vicinanze, senza chiuderla con catena e lucchetto.

Quando è tornata non ha più trovato la bici e quindi ha denunciato il furto. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private i militari sono riusciti ad isolare il momento in cui era avvenuto il furto, riconoscendo un uomo che vedendo la bicicletta senza catena e lucchetto, era salito in sella, allontanandosi rapidamente.

L’uomo, ben conosciuto dai militari per le sue vicende penali, è stato riconosciuto e denunciato all’autorità giudiziaria.

